Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 15 февраля ЦБА установил 2,0626 манат/1EUR (12 февраля - 2,0609 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 февраля сохранил 0,0231 манат/1RUB.

А.Мамедов