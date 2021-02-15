Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 15 февраля ЦБА установил 2,0626 манат/1EUR (12 февраля - 2,0609 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 февраля сохранил 0,0231 манат/1RUB.
А.Мамедов
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