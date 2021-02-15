Нефть уверенно дорожает на оптимизме по поводу спроса, Brent - $63,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок заметно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и ожиданиями принятия новых экономических стимулов в США.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 составляет $63,62 за баррель, что на $1,19 (1,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 12 февраля эти контракты подорожали на $1,29 (2,1%) - до $62,43 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,88 за баррель, что на $1,41 (2,37%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $1,23 (2,1%) - до максимальных с 9 января 2020 года $59,47 за баррель.
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
"Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.
По ее словам, "контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США - ИФ) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов".
В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.
Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.
Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.
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