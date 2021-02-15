Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,8 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 108 млн 812 тыс. 60 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 399 тыс. 789, выздоровели более 80 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 639 тыс. 538 инфицированных COVID-19, зафиксировано 485 тыс. 322 летальных исхода, излечились около 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 916 тыс. 589, число скончавшихся - 155 тыс. 732, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 834 тыс. 513 заболевших, из них умерли 239 тыс. 245 человек, вылечились более 8,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 309,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 497 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 121.