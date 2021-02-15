Иран 21 февраля приостановит исполнение протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если другие стороны не выполнят свои обязательства по СВПД - МИД

Тегеран блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если до 21 февраля другие участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), предупредил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"21 февраля правительство обязано, согласно принятому парламентом закону, приостановить добровольное исполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если до этого дня другие стороны не выполнят свои обязательства", - заявил Хатибзаде, которого цитируют иранские СМИ.

По словам дипломата, "прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты не нуждается в длительной подготовке".

"Этот процесс не требует времени и может быть реализован в тот же день", - сказал он.

При этом Хатибзаде отметил, что сотрудничество Тегерана и МАГАТЭ продолжится, и Иран будет уведомлять агентство обо всех своих действиях в письменной форме.

Представитель МИД подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит мирный характер и останется такой.

Иран подписал дополнительный протокол в 2003 году. Документ расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

В июле 2015 году шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили СВПД по урегулированию иранской ядерной проблемы.

В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана.

Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Новая администрация президента США Джо Байдена допустила возможность возвращения в СВПД, но только после того, как Иран возобновит в полном объеме соблюдение условий сделки. Иран такую увязку отверг.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.

На прошлой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у США еще есть шанс вернуться в иранскую ядерную сделку и снять санкции в отношении Тегерана, чтобы избежать шагов по дальнейшему расширению Ираном ядерной программы.

"С новой администрацией США есть возможность попробовать новый подход, но текущее окно возможностей закрывается", - отметил Зариф.

"Скоро мы будем вынуждены принять дальнейшие восстановительные шаги. Этого можно избежать, если США решат извлечь уроки из абсолютно провального курса Трампа", - подчеркнул министр.