Глава Минздрава Британии видит снижение смертей от COVID-19, но считает преждевременным связывать это с вакцинацией

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что еще рано делать выводы о влиянии вакцинации на уровень смертности из-за коронавируса COVID-19 в стране.

"Есть признаки того, что, к счастью, количество летальных исходов снижается уже несколько недель. Пока рано говорить, связано ли это напрямую с программой вакцинации", - цитируют Хэнкока местные СМИ.

Министр отметил, что число зараженных по стране также снижается.

Всего за время пандемии в Великобритании выявлено более 4 млн случаев коронавируса, более 117 тыс. скончались.