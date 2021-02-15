Глава Минздрава Британии видит снижение смертей от COVID-19, но считает преждевременным связывать это с вакцинацией

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что еще рано делать выводы о влиянии вакцинации на уровень смертности из-за коронавируса COVID-19 в стране.
"Есть признаки того, что, к счастью, количество летальных исходов снижается уже несколько недель. Пока рано говорить, связано ли это напрямую с программой вакцинации", - цитируют Хэнкока местные СМИ.
Министр отметил, что число зараженных по стране также снижается.
Всего за время пандемии в Великобритании выявлено более 4 млн случаев коронавируса, более 117 тыс. скончались.
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