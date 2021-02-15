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Дальнее зарубежье 15.02.2021 15:05

Глава Минздрава Британии видит снижение смертей от COVID-19, но считает преждевременным связывать это с вакцинацией

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что еще рано делать выводы о влиянии вакцинации на уровень смертности из-за коронавируса COVID-19 в стране.

"Есть признаки того, что, к счастью, количество летальных исходов снижается уже несколько недель. Пока рано говорить, связано ли это напрямую с программой вакцинации", - цитируют Хэнкока местные СМИ.

Министр отметил, что число зараженных по стране также снижается.

Всего за время пандемии в Великобритании выявлено более 4 млн случаев коронавируса, более 117 тыс. скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]