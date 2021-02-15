На фоне протестов в Мьянме военные выводят бронетехнику на улицы, временно блокируют Интернет

Военные Мьянмы задействуют дополнительные силы, включая бронетехнику, и временно отключают доступ к Интернету в связи с непрекращающимися в крупнейших городах страны акциями протеста против военного переворота 1 февраля, сообщают западные СМИ.
Так, в воскресенье министерство транспорта и коммуникаций отдало распоряжение мобильным операторам блокировать доступ в Интернет. В результате в Интернет нельзя было зайти восемь часов подряд утром в понедельник, однако затем связь была восстановлена.
Также, в частности, военные вывели бронетехнику на улицы крупнейшего города страны Янгона. Возле центрального банка страны появились грузовики с солдатами, бронетранспортеры, подразделения полиции для подавления беспорядков и брандспойты. Тем не менее, в этом районе города собрались более 1 тыс. демонстрантов.
Тысячи противников переворота также вышли на акции в Мандалае, столице страны Нейпьидо, городе Тавой на юге страны.
В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за неспособность расследовать "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
Срок задержания Аун Сан Су Чжи должен был истечь в понедельник, но был продлен до 17 февраля. Ожидается, что позднее она предстанет перед судом посредством видеоконференции. Между тем, как утверждает агентство Associated press, освобождение Аун Сан Су Чжи является основным требованием протестующих.
Накануне послы США, Канады и 12 европейских стран призвали силы безопасности Мьянмы воздержаться от насилия против протестующих. В американском посольстве также посоветовали гражданам США переждать период нестабильности в безопасном месте и не нарушать введенный властями комендантский час.
Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал власти пустить в страну спецпосланника ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер для оценки ситуации.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.
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