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Туризм 15.02.2021 14:49

В Азербайджане в 2020г число гостиниц, несмотря на пандемию COVID-19, увеличилось на 2%

Число гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане за 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, увеличилось, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источник на туристическом рынке.

Согласно информации источника, число гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане на конец 2020 года составило 655 против 642 на конец 2019 года (рост на 2%).

При этом в Баку за минувший год число гостиниц и таких объектов увеличилось на 10 единиц - до 213.

За 2020 год число гостиничных номеров выросло на 1,4% - до 24,195 тыс., число койко-мест - на 1,4% - до 50,687 тыс.

В то же время из-за пандемии число сотрудников в гостиницах и объектах гостиничного типа сократилось на 14% - до 10,731 тыс. человек.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]