ВБ начал диагностику частного сектора Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) планирует разработать новую стратегию сотрудничества с Азербайджаном, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ВБ.

«В настоящее время ВБ работает над проведением различных диагностик. В настоящее время уже началось проведение диагностики частного сектора и оценки экономической ситуации в стране. После этого планируется проведение страновой диагностики, которая ляжет в основу новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном», - отметили в банке.

Действующая стратегия сотрудничества Азербайджана и банка рассчитана на 2020-2025гг финансовые года.

Кроме того, как отметили в банке, ВБ также планирует принять участие в подготовке стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025гг.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.

А.Мамедов