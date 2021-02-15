Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0626 RUR   0.0231 GBR   2.3625 TRY   0.2416

Цена на нефть

12.02 $/bbl   WTI 59.47 1.23 Brent 62.43 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 15.02.2021 14:55

ВБ начал диагностику частного сектора Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) планирует разработать новую стратегию сотрудничества с Азербайджаном, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ВБ.

«В настоящее время ВБ работает над проведением различных диагностик. В настоящее время уже началось проведение диагностики частного сектора и оценки экономической ситуации в стране. После этого планируется проведение страновой диагностики, которая ляжет в основу новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном», - отметили в банке.

Действующая стратегия сотрудничества Азербайджана и банка рассчитана на 2020-2025гг финансовые года.

Кроме того, как отметили в банке, ВБ также планирует принять участие в подготовке стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025гг.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВБ, ВБ, ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИКА, ДИАГНОСТИКУ, ДИАГНОСТИКУ


Похожие новости


ВБ может выделить до $70 млн на новый автодорожный проект в Азербайджане Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 1,9%, в 2022г ускорится до 4,5% Всемирный банк выявил случаи давления с целью искажения данных Doing Business по 4 странам Азербайджан поднялся на 28-ое место в рейтинге Doing Business 2020 после пересчета ряда показателей Мировой экономике потребуется 2-3 года для возврата к докризисным уровням - глава ВБ Бывший президент ВБ Джеймс Вулфенсон скончался в возрасте 86 лет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]