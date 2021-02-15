ВБ начал диагностику частного сектора Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) планирует разработать новую стратегию сотрудничества с Азербайджаном, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ВБ.
«В настоящее время ВБ работает над проведением различных диагностик. В настоящее время уже началось проведение диагностики частного сектора и оценки экономической ситуации в стране. После этого планируется проведение страновой диагностики, которая ляжет в основу новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном», - отметили в банке.
Действующая стратегия сотрудничества Азербайджана и банка рассчитана на 2020-2025гг финансовые года.
Кроме того, как отметили в банке, ВБ также планирует принять участие в подготовке стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025гг.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,5 млрд. для реализации свыше 50 проектов.
А.Мамедов
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