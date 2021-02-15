Генерирующие мощности ГЭС в Карабахе в ближайшие годы достигнут 240 МВт - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановления гидроэлектростанции (ГЭС) в селе Гюлябирд Лачинского района, сообщает сайт главы государства.
«Не прошло и двух месяцев после освобождения Лачинского района, а здесь уже сдается в эксплуатацию ГЭС. Генерирующая мощность этой станции составляет 8 МВт и среди малых ГЭС она считается средних объемов. Основной вопрос в том, что после сдачи в эксплуатации данной ГЭС здесь создаются генерирующие мощности, и таким образом мы сможем эффективно использовать реку Хакери», - сказал Алиев.
Президент отметил, что природные условия в Кельбаджаре и Лачине для ГЭС «очень хорошие и в свое время здесь было очень много станций».
«Во время оккупации враг использовал все эти станции, но после капитуляции Армении в течении 20 дней, можно сказать до 1 декабря, они разрушили все здания станции, увезли оборудования. В том числе была разрушена и эта станция в Гюлябирде. Это первая электростанция, введенная в эксплуатацию на освобожденных землях, и она имеет большое символическое значение. Мы возвращаемся на эти земли. Мы восстановим все гидроэлектростанции в Кельбаджарском и Лачинском районах, которые в течение многих лет незаконно эксплуатировались армянами, а в последствии были разрушены. Только в Лачинском районе противник уничтожил 5 гидроэлектростанций. Все они будут восстановлены. В Кельбаджарском районе будут реконструированы 12 ГЭС. Таким образом, генерирующая мощность восстановленных станций только в Кельбаджарском и Лачинском районах составит 120 МВт»,- сказал президент.
«Это очень большая генерирующая мощность. С помощью этого мы восстановим эти территории и обеспечим их устойчивым энергоснабжением. Если мы посмотрим на другие проекты, которые мы рассматриваем, то можно увидеть, что возобновляемые источники энергии имеют большой потенциал в этом регионе. Среди них наибольший потенциал у ГЭС «Худаферин» и «Гыз галасы». Мы достигли договоренности с Ираном по строительству этих станций. В ближайшее время эти ГЭС будут построены, и таким образом генерирующая мощность азербайджанской стороны от эксплуатации этих станций составит 120МВт. То есть через несколько лет мы получим 120 МВт от станций «Худаферин» и «Гыз галасы» и 120 МВ от ГЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах. Это означает 240 МВт генерирующих мощностей, а преимущество состоит в том, что это стоимость этой энергии очень низкая»,- отметил Алиев.
Глава государства добавил, что дал указание начать процесс определения мест для возобновляемых источников энергии на всех других освобожденных территориях.
Б.Рустамбеков
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