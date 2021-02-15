Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0626 RUR   0.0231 GBR   2.3625 TRY   0.2416

Цена на нефть

12.02 $/bbl   WTI 59.47 1.23 Brent 62.43 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.02.2021 15:08

Генерирующие мощности ГЭС в Карабахе в ближайшие годы достигнут 240 МВт - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановления гидроэлектростанции (ГЭС) в селе Гюлябирд Лачинского района, сообщает сайт главы государства.

«Не прошло и двух месяцев после освобождения Лачинского района, а здесь уже сдается в эксплуатацию ГЭС. Генерирующая мощность этой станции составляет 8 МВт и среди малых ГЭС она считается средних объемов. Основной вопрос в том, что после сдачи в эксплуатации данной ГЭС здесь создаются генерирующие мощности, и таким образом мы сможем эффективно использовать реку Хакери», - сказал Алиев.

Президент отметил, что природные условия в Кельбаджаре и Лачине для ГЭС «очень хорошие и в свое время здесь было очень много станций».

«Во время оккупации враг использовал все эти станции, но после капитуляции Армении в течении 20 дней, можно сказать до 1 декабря, они разрушили все здания станции, увезли оборудования. В том числе была разрушена и эта станция в Гюлябирде. Это первая электростанция, введенная в эксплуатацию на освобожденных землях, и она имеет большое символическое значение. Мы возвращаемся на эти земли. Мы восстановим все гидроэлектростанции в Кельбаджарском и Лачинском районах, которые в течение многих лет незаконно эксплуатировались армянами, а в последствии были разрушены. Только в Лачинском районе противник уничтожил 5 гидроэлектростанций. Все они будут восстановлены. В Кельбаджарском районе будут реконструированы 12 ГЭС. Таким образом, генерирующая мощность восстановленных станций только в Кельбаджарском и Лачинском районах составит 120 МВт»,- сказал президент.

«Это очень большая генерирующая мощность. С помощью этого мы восстановим эти территории и обеспечим их устойчивым энергоснабжением. Если мы посмотрим на другие проекты, которые мы рассматриваем, то можно увидеть, что возобновляемые источники энергии имеют большой потенциал в этом регионе. Среди них наибольший потенциал у ГЭС «Худаферин» и «Гыз галасы». Мы достигли договоренности с Ираном по строительству этих станций. В ближайшее время эти ГЭС будут построены, и таким образом генерирующая мощность азербайджанской стороны от эксплуатации этих станций составит 120МВт. То есть через несколько лет мы получим 120 МВт от станций «Худаферин» и «Гыз галасы» и 120 МВ от ГЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах. Это означает 240 МВт генерирующих мощностей, а преимущество состоит в том, что это стоимость этой энергии очень низкая»,- отметил Алиев.

Глава государства добавил, что дал указание начать процесс определения мест для возобновляемых источников энергии на всех других освобожденных территориях.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ГЭС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]