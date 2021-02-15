Рейтинг президента РФ Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях вроде приписываемого ему дворца в Геленджике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем. В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему фильм о дворце в Геленджике практически не повлиял на рейтинг президента РФ.
Он подчеркнул, что, несмотря на высокие рейтинги этого фильма, то, о чем в нем рассказывается, "является неправдой". Песков напомнил, что впоследствии нашелся владелец здания, также была обнародована информация о планах использования объекта в коммерческих целях.
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