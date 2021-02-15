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СНГ 15.02.2021 15:47

Рейтинг Путина основан на реальных делах, а не на "дворце в Геленджике", отмечают в Кремле

Рейтинг президента РФ Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях вроде приписываемого ему дворца в Геленджике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем. В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему фильм о дворце в Геленджике практически не повлиял на рейтинг президента РФ.

Он подчеркнул, что, несмотря на высокие рейтинги этого фильма, то, о чем в нем рассказывается, "является неправдой". Песков напомнил, что впоследствии нашелся владелец здания, также была обнародована информация о планах использования объекта в коммерческих целях.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]