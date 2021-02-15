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Карабахский конфликт 15.02.2021 15:28

Азербайджан в Карабахе начал реализацию первого проекта «умное село» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе началась реализация первого проекта «умное село».

По словам президента, в рамках проекта стартовали работы в селе Агалы.

«Проект запущен сегодня. Предварительные исследования уже проведены. Это разрушенное село Агалы Зангиланского района. Это первое село, которое нужно восстановить», - сказал Алиев во время посещения Зангиланского района.

В ходе визита главе государства доложили о том, что проект будет преследовать 5 целей: жилищный вопрос, производство, соцуслуги, «умное сельское хозяйство» и альтернативная энергетика.

В рамках проекта в селе будет построено 200 домов, энергоснабжение которых будут обеспечиваться за счет альтернативных источников энергии.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, УМНОЕ/СЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]