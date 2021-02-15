Азербайджан в Карабахе начал реализацию первого проекта «умное село» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе началась реализация первого проекта «умное село».
По словам президента, в рамках проекта стартовали работы в селе Агалы.
«Проект запущен сегодня. Предварительные исследования уже проведены. Это разрушенное село Агалы Зангиланского района. Это первое село, которое нужно восстановить», - сказал Алиев во время посещения Зангиланского района.
В ходе визита главе государства доложили о том, что проект будет преследовать 5 целей: жилищный вопрос, производство, соцуслуги, «умное сельское хозяйство» и альтернативная энергетика.
В рамках проекта в селе будет построено 200 домов, энергоснабжение которых будут обеспечиваться за счет альтернативных источников энергии.
Х.Насирзаде
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