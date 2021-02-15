В Азербайджане в 2020г доходы гостиниц сократились в 3,8 раза, расходы – на 44,3%

Доходы гостиниц и предприятий гостиничного типа в Азербайджане за 2020 год из-за пандемии коронавируса COVID-19 сократились в 3,8 раза, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источник на туристическом рынке.
В частности, объем доходов таких объектов в прошлом году составил 116,798 млн манатов против 450,188 млн манатов в 2019 году.
При этом гостиницы в Баку в минувшем году выручили 75,961 млн манатов (спад в 4,4 раза).
В структуре доходов за отчетный период основную долю составили поступления от продаж гостиничных номеров – 70,273 млн манатов (удельный вес - 60,2%). Оставшаяся сумма доходов была распределена между услугами общественного питания – 33,928 млн манатов, лечебно-оздоровительными услугами – 2,895 млн манатов, арендой конференц-залов – 751,6 тыс. манатов, экскурсиями – 13,5 тыс. манатов и другими услугами – 8,935 млн манатов.
При этом расходы гостиниц на 2020 год сократились на 44,3% - до 171,805 млн манатов. Расходы гостиниц в Баку сократилось почти в 2 раза – до 98,785 млн манатов.
Основную долю расходов отелей и предприятий гостиничного типа в стране составили выплаты зарплаты – 68,316 млн манатов (удельный вес - 39,8%).
Кроме этого, в структуре расходов затраты на продукты для приготовление блюд и напитков составили 19,456 млн манатов, на топливо и энергию – 11,623 млн манатов, на покупку воды – 1,464 млн манатов, аренду – 3,798 млн манатов, ремонт основных средств – 1,515 млн манатов, налоги – 15,018 млн манатов, рекламу – 660,8 тыс. манатов, другие цели – 49,955 млн манатов.
Х.Насирзаде
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