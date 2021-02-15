Нефтяные цены растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией в выходные объявила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами в направлении аэропорта "Абха" на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Jazeera.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 составляет $63,27 за баррель, что на $0,84 (1,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,55 за баррель, что на $1,08 (1,82%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.
Поддержку ценам также оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса.
"Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.
По ее словам, "контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США - ИФ) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов".
В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.
Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.
Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.
Азербайджан в Карабахе начал реализацию первого проекта «умное село» - Алиев
Генерирующие мощности ГЭС в Карабахе в ближайшие годы достигнут 240 МВт - Алиев
Азербайджан не позволит армянскому фашизму вновь поднять голову- Алиев
В Азербайджане в 2020г доходы гостиниц сократились в 3,8 раза, расходы – на 44,3%
В Азербайджане в 2020г число гостиниц, несмотря на пандемию COVID-19, увеличилось на 2%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,8 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Рейтинг Путина основан на реальных делах, а не на "дворце в Геленджике", отмечают в Кремле
На фоне протестов в Мьянме военные выводят бронетехнику на улицы, временно блокируют Интернет
Глава Минздрава Британии видит снижение смертей от COVID-19, но считает преждевременным связывать это с вакцинацией
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Помощник президента в Бакинской высшей школе нефти
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств