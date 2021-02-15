Нефтяные цены растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в выходные объявила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами в направлении аэропорта "Абха" на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Jazeera.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 составляет $63,27 за баррель, что на $0,84 (1,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,55 за баррель, что на $1,08 (1,82%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Поддержку ценам также оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса.

"Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

По ее словам, "контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США - ИФ) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов".

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.