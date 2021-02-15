Более половины американцев считает, что Трампу следовало бы объявить импичмент - опрос

До 58% опрошенных американцев полагает, что экс-президенту США Дональду Трампу в ходе недавних слушаний в Сенате США должен был быть объявлен импичмент, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения телеканала ABC и компании Ipsos.
При этом до того, как на минувшей неделе попытка импичмента Трампа в Сенате окончилась неудачей, такой же точки зрения придерживались 56% респондентов, напоминает ABC.
Согласно последнему опросу, за обвинительный вердикт Трампу выступили 86% опрошенных демократов, 64% сторонников независимых политических сил и лишь 14% республиканцев.
В то же время, заключает телеканал, опрос продемонстрировал твердую поддержку Трампа среди республиканцев. Так, против импичмента и запрета для Трампа вновь избираться на пост президента выступили 86% республиканских респондентов, а 83% сторонников Республиканской партии заявили, что сам процесс импичмента не должен был и начинаться.
Тем не менее, отмечает ABC, 61% всех опрошенных американцев посчитало, что из-за действий Трампа процедуры импичмента избежать было нельзя. В частности, так думали 92% демократов и 65% сторонников независимых политиков.
Опрос проходил 13 - 14 февраля, с участием 547 совершеннолетних жителей США. Среди опрошенных 31% отнес себя к демократам, 26% - к республиканцам и 36% - к "независимым". Статистическая погрешность составила 4,8 процентных пункта.
Ранее сторонники объявления импичмента экс-президенту США не смогли набрать достаточного количества голосов в ходе голосования в сенате. Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным, с ними согласились 7 коллег-республиканцев, однако их голосов не хватило, чтобы объявить импичмент экс-президенту США, поскольку для этого необходима поддержка минимум двух третей голосующих.
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, несмотря на то, что проголосовал против объявления Трампу импичмента, заявил, что "нет сомнений в том, что президент Трамп несёт ответственность с практической и моральной точки зрения за провоцирование" событий 6 января.
6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам.
Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды прошёл через процедуру импичмента.
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