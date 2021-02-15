Лавров назвал ЕС инициатором последовательного разрыва отношений с Россией

Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией, это началось давно, и инициатором является Брюссель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербурге по итогам переговоров со своим финским коллегой Пекка Хаависта.
Так он прокомментировал свое недавнее заявление в интервью о том, что Россия при необходимости готова к разрыву отношений с ЕС.
По словам министра, "своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией, под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".
Впоследствии, отметил Лавров, "оппозиция наплевала на эти подписи". "Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", - убежден он.
"Известно, как Евросоюз взирал, по большому счету безучастно, на нападки, которым подверглись жители Крыма и востока Украины со стороны пришедших к власти ультрарадикалов и неонацистов", - отметил глава российского МИД.
При этом, по его словам, вину за все происходящее "Евросоюз свалил на РФ".
"Евросоюз последовательно разрушил все без исключения механизмы, которые существовали на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, включая саммиты, которые проводились дважды в год, включая ежегодные встречи правительства РФ с еврокомиссарами", - сказал Лавров.
Он напомнил и о свертывании работы над четырьмя общими пространствами, прекращении деятельности секторальных комиссий. "Все это разрушено, и повторю - не нами", - подчеркнул глава российского МИД.
По словам министра, контакты России с Евросоюзом как с организацией "сейчас спорадические", сводятся либо к ситуации с поставками углеводородов, либо к вопросам внешней политики.
"Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями - Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини - в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом, потому что отношений-то почти не осталось, а таким ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу, про какую-то еще международную ситуацию", - отметил Лавров.
По его словам, "мы встречаемся от случая к случаю, в зависимости от интересов, прежде всего со стороны Брюсселя". "Мы не навязываемся, готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Азербайджанские военные провели первые танковые стрельбы в 2021г - Минобороны
Айвазян и Лавров в Москве обсудят ход выполнения договоренностей по Карабаху - МИД РФ
Азербайджан в Карабахе начал реализацию первого проекта «умное село» - Алиев
Добыча нефти в Пермском бассейне упала на 1 млн б/с из-за низких температур в регионе - Bloomberg
Доля ADR Газпрома в IV кв. сократилась на 0,4 пп - до 16,7%
Ирак повысил цену на мартовские поставки нефти Basra для Азии
ЕС готов продолжать помогать африканским странам в борьбе против лихорадки Эбола
В Азербайджане зафиксировано 74 случая COVID-19
AFFA с марта начнет поэтапное внедрение системы VAR в Азербайджане
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Помощник президента в Бакинской высшей школе нефти
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств