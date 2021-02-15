Лавров назвал ЕС инициатором последовательного разрыва отношений с Россией

Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией, это началось давно, и инициатором является Брюссель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербурге по итогам переговоров со своим финским коллегой Пекка Хаависта.

Так он прокомментировал свое недавнее заявление в интервью о том, что Россия при необходимости готова к разрыву отношений с ЕС.

По словам министра, "своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией, под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".

Впоследствии, отметил Лавров, "оппозиция наплевала на эти подписи". "Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", - убежден он.

"Известно, как Евросоюз взирал, по большому счету безучастно, на нападки, которым подверглись жители Крыма и востока Украины со стороны пришедших к власти ультрарадикалов и неонацистов", - отметил глава российского МИД.

При этом, по его словам, вину за все происходящее "Евросоюз свалил на РФ".

"Евросоюз последовательно разрушил все без исключения механизмы, которые существовали на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, включая саммиты, которые проводились дважды в год, включая ежегодные встречи правительства РФ с еврокомиссарами", - сказал Лавров.

Он напомнил и о свертывании работы над четырьмя общими пространствами, прекращении деятельности секторальных комиссий. "Все это разрушено, и повторю - не нами", - подчеркнул глава российского МИД.

По словам министра, контакты России с Евросоюзом как с организацией "сейчас спорадические", сводятся либо к ситуации с поставками углеводородов, либо к вопросам внешней политики.

"Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями - Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини - в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом, потому что отношений-то почти не осталось, а таким ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу, про какую-то еще международную ситуацию", - отметил Лавров.

По его словам, "мы встречаемся от случая к случаю, в зависимости от интересов, прежде всего со стороны Брюсселя". "Мы не навязываемся, готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.