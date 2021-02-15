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Дальнее зарубежье 15.02.2021 18:49

Газпром бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 110 млн куб. м в сутки.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на март. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на февраль.

В феврале (с 1 по 13 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 119,1 млн куб. м в стуки (минимум 115,4 млн куб. м, максимум 121 млн куб. м).

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре - по 182,63 млн кубов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]