Центр аграрных исследований направит свыше 685 тыс. манатов на совершенствование системы «Электронное сельское хозяйство»

Публичное юридическое лицо «Центр аграрных исследований» направит более 685 тыс. манатов на создание подсистемы «Географическая информационная система» в информационной системе «Электронное сельское хозяйство».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Sinam» подписан контракт на создание подсистемы.

Сумма контракта - 685,58 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков