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АПК 15.02.2021 16:00

Центр аграрных исследований направит свыше 685 тыс. манатов на совершенствование системы «Электронное сельское хозяйство»

Публичное юридическое лицо «Центр аграрных исследований» направит более 685 тыс. манатов на создание подсистемы «Географическая информационная система» в информационной системе «Электронное сельское хозяйство».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Sinam» подписан контракт на создание подсистемы.

Сумма контракта - 685,58 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИСТЕМА, МИНСЕЛЬХОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]