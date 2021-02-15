SOCAR может приобрести сеть АЗС в Словении

Компания SOCAR может приобрести сеть автозаправочных станций (АЗС) компании OMV Slovenia, сообщают словенские СМИ.
«Австрийская энергетическая компания OMV планирует продать 92,25% акций компании OMV Slovenia, в которые входят 120 АЗС в Словении. Интерес к данной сделке проявляет польский нефтяной гигант PKN Orlen, среди других потенциальных участников торгов - SOCAR, владеющая сетью из 82 АЗС в Австрии», - отмечают издания.
Кроме того, по данным СМИ, интерес к покупке данной сети проявляет и российская «ЛУКОЙЛ, которая присутствует в регионе и в 2010 году приобрела Crobenz в Хорватии.
OMV является вторым по величине оператором автозаправочных станций в Словении с долей рынка более 20% по сравнению с более чем 60% у лидера рынка Petrol.
OMV присутствует на словенском рынке с 1992 года, когда вместе с Istrabenz и INA учредила компанию OMV Istrabenz. В 2004 году австрийская компания стала основным владельцем компании, которая была переименована в OMV Slovenia. Компания владеет сетью АЗС Словении, организованной по принципу франчайзинга.
OMV в начале февраля 2021 года объявила о своем решении продать 92,25% акций OMV Slovenia в рамках оптимизации инвестиционного портфеля.
В настоящее время компания SOCAR за рубежом владеет сетью АЗС в Швейцарии, Австрии, Украине и Грузии.
Н.Аббасова
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