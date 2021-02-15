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ТЭК 15.02.2021 16:16

SOCAR может приобрести сеть АЗС в Словении

Компания SOCAR может приобрести сеть автозаправочных станций (АЗС) компании OMV Slovenia, сообщают словенские СМИ.

«Австрийская энергетическая компания OMV планирует продать 92,25% акций компании OMV Slovenia, в которые входят 120 АЗС в Словении. Интерес к данной сделке проявляет польский нефтяной гигант PKN Orlen, среди других потенциальных участников торгов - SOCAR, владеющая сетью из 82 АЗС в Австрии», - отмечают издания.

Кроме того, по данным СМИ, интерес к покупке данной сети проявляет и российская «ЛУКОЙЛ, которая присутствует в регионе и в 2010 году приобрела Crobenz в Хорватии.

OMV является вторым по величине оператором автозаправочных станций в Словении с долей рынка более 20% по сравнению с более чем 60% у лидера рынка Petrol.

OMV присутствует на словенском рынке с 1992 года, когда вместе с Istrabenz и INA учредила компанию OMV Istrabenz. В 2004 году австрийская компания стала основным владельцем компании, которая была переименована в OMV Slovenia. Компания владеет сетью АЗС Словении, организованной по принципу франчайзинга.

OMV в начале февраля 2021 года объявила о своем решении продать 92,25% акций OMV Slovenia в рамках оптимизации инвестиционного портфеля.

В настоящее время компания SOCAR за рубежом владеет сетью АЗС в Швейцарии, Австрии, Украине и Грузии.

Н.Аббасова

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, SOCAR, АЗС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]