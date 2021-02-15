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СНГ 15.02.2021 20:41

В Молдавии продлили медицинское чрезвычайное положение

В Молдавии Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения при правительстве республики приняла в понедельник решение о продлении в стране чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения до 15 марта.

В пресс-службе правительства республики сообщили "Интерфаксу", что комиссия обсуждает эпидемиологическую ситуацию, а также возможность введения новых мер по недопущению распространения коронавируса.

Решение принято в связи с тем, что 15 февраля истекает срок его действия чрезвычайного положения, а в последние десять дней наметился рост количества случаев заражения COVID-19.

На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой заявил, что власти могут ввести более жесткие ограничения для обеспечения эпидемиологической безопасности и предотвращения новых случаев заражения.

Согласно данным Минздрава, на прошлой неделе зарегистрировано 5 тыс. 617 новых случаев коронавируса, что почти на тысячу больше, чем в первую неделю февраля, когда было зарегистрировано 4 тыс. 765 случаев.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 170 тысяч 186. В общей сложности от коронавируса излечилось 157 тыс. 427 человек, в то время, как 3 тыс. 651 человек скончался.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]