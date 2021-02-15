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Здравоохранение 15.02.2021 21:20

ЕС готов продолжать помогать африканским странам в борьбе против лихорадки Эбола

В Европейской комиссии (ЕК) с обеспокоенностью отметили, что случаи заражения лихорадкой Эбола обнаружены не только, как было ранее известно, в Демократической Республике Конго, но также в Гвинее, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Разумеется, мы находимся в контакте с местными властями. Но также с Всемирной организацией здравоохранения и, кроме того, с гуманитарными организациями, чтобы больше знать, что происходит на месте", - сказал пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

При этом он отметил, что "Эбола не является новым вызовом". ЕС ведет свою работу против вспышек этого заболевания с 2014 года. И в этом контексте, напомнил представитель ЕК, широко использовался европейский механизм гражданской защиты. Этот механизм в течение ряда лет оказывал поддержку выезжавшим на места эпидемий работникам гуманитарных организаций и доставлял необходимое оборудование, в частности, в ДРК.

В данном случае, по его словам, "если в этом возникнет необходимость, ЕС вновь готов оказывать помощь" и рассмотрит просьбы стран, которые может затронуть Эбола.

Гвинея, где подтвердились семь случаев заражения вирусом Эбола при трех летальных исходах, оказалась в состоянии повышенной эпидемической готовности, сообщили накануне западные СМИ со ссылкой на главу Национального агентства безопасности здоровья Гвинеи Сакобу Кейта.

"Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердило наличие вируса Эбола", - сказал он после экстренного обсуждения проблемы в столице страны.

По его словам, в конце января на юго-востоке Гвинеи возле границы с Либерией от вируса скончался один человек. После его похорон 1 февраля у некоторых из присутствовавших на церемонии наблюдались диарея, тошнота, жар, кровотечение, а впоследствии анализ образцов, взятых у заболевших и отправленных в развернутую ЕС лабораторию, выявил наличие геморрагической лихорадки Эбола, вызванной вирусом.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал как можно скорее оказать помощь Гвинее. Он отметил, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от этого вируса для их скорейшей доставки нуждающимся.

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Тэги: ЕС, АФРИКА, ЭБОЛА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]