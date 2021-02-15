В Азербайджане зафиксировано 74 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 74 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 232,197 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 128 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 183.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 226,76 тыс. человек (+106 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 254 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 160 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 506,005 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде