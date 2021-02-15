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Оборона 15.02.2021 19:02

Азербайджанские военные провели первые танковые стрельбы в 2021г - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает о первых в 2021 году танковых боевых стрельбах.

“Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки, личный состав танковых подразделений Азербайджанской Армии выполнил упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами”, - отмечается в сообщении.

Согласно данным, в ходе стрельб точным огнем были уничтожены мишени, установленные на разных дистанциях.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТАНКИСТЫ, СТРЕЛЬБЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]