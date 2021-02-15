Азербайджанские военные провели первые танковые стрельбы в 2021г - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает о первых в 2021 году танковых боевых стрельбах.
“Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки, личный состав танковых подразделений Азербайджанской Армии выполнил упражнения контрольных стрельб боевыми снарядами”, - отмечается в сообщении.
Согласно данным, в ходе стрельб точным огнем были уничтожены мишени, установленные на разных дистанциях.
Х.Насирзаде
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