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ТЭК 15.02.2021 19:14

Цены на нефть обновили рекорды на фоне низких температур в Техасе, Brent - $63,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, при этом фьючерсы на американский сорт WTI могут закрепиться на уровне выше $60 впервые с начала пандемии коронавируса.

Рост на рынках энергоносителей связан с холодными погодными условиями во многих регионах США, пишет Dow Jones. Холодная погода подстегнула спрос на энергоносители и топливо, при этом угрожая привести к перебоям добычи нефти в Техасе.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:39 составляет $63,24 за баррель, что на $0,81 (1,30%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цены на Brent в понедельник обновили максимум за 13 месяцев.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,28 за баррель, что на $0,81 (1,36%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В определенный момент торгов фьючерсы достигли $60,53 за баррель, увеличив рост с начала года до 25%.

Добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн баррелей в сутки (б/с) из-за холодной погоды в регионе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

По данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Мидленде - центре Пермского бассейна, опускалась до минус 18 градусов по Цельсию - самого низкого значения с 1989 года.

Ранее трейдеры оценивали снижение добычи нефти в регионе в сотни тысяч баррелей в сутки.

Сокращение производства нефти в Пермском бассейне, вероятно, будет краткосрочным, поскольку уже во вторник температура воздуха, согласно прогнозам, начнет подниматься.

По мнению некоторых аналитиков, активность инвесторов привела к росту цен на нефть выше уровней, которые оправдывает текущая ситуация со спросом и предложением, в то время как другие ожидают, что рынок продолжит расти.

"Мы не видели никаких неожиданных факторов, которые бы остановили подобное ралли, по крайней мере, на данный момент", - говорит главный исполнительный директор консалтинговой компании Crystol Energy Кэрол Нахл.

Поддержку ценам также оказывает оптимизм по поводу восстановления спроса.

"Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, поскольку вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.

По ее словам, "контролируемая ситуация с пандемией, а также предложенный демократами пакет бюджетных стимулов (в США - ИФ) усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов".

В процессе принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн наблюдается значительный прогресс, что дает участникам рынка надежду на гладкое и быстрое восстановление экономики США.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Тем временем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже двенадцать недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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