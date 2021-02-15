РФ и Иран начали военно-морские маневры в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана

В Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана начались военно-морские учения России и Ирана, проведены артиллерийские стрельбы, будут отработаны действия по борьбе с пиратами, сообщил в понедельник Балтийский флот РФ.

"Российско-иранское военно-морское учение проводится с 15 по 16 февраля 2021 года в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана", - говорится в сообщении.

"В течение дня в районе учения российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде", - говорится в сообщении Балтфлота.

16 февраля российские и иранские моряки отработают эпизоды по совместному маневрированию, освобождению захваченного пиратами торгового судна, а также по тушению условного пожара на судне, терпящем бедствие, отмечается в сообщении.

В учениях принимает участие отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Кола".

"Военно-морские силы Ирана в ходе учений представлены фрегатом управляемого ракетного оружия "Джамаран", корветом "Нахди", ракетными катерами "Фалакхан", "Гардоунех" и "Тондар", патрульным кораблем "Махмуди", судном обеспечения "Назери" и судном снабжения "Лаван", - отмечается в сообщении Балтфлота.

Корвет "Стойкий", танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский" вышли в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года, сообщил флот.

В сентябре 2020 года ВМС Ирана приняли участие в одном из эпизодов российского стратегического учения "Кавказ-2020" - на Каспии. Иранские корабли отработали антитеррористические задачи совместно с кораблями Каспийской флотилии РФ.

В декабре 2019 года в северной части Индийского океана состоялось военно-морское учение России, Ирана и Китая.

Российский корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.

Корабли проекта предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".