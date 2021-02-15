Ирак повысил цену на мартовские поставки нефти Basra для Азии

Иракская государственная компания Oil Marketing Company (SOMO) сообщила, что получила разрешение от правительства на повышение официальной цены продажи нефти сорта Basra Light для Азии для мартовских поставок.
Как говорится в сообщении компании, цена была повышена на $0,05 за баррель и теперь соответствует премии на уровне $1,15 за баррель к бенчмаркам Дубая и Омана.
Кроме того, Ирак повысил цену на нефть Basra Medium, которая также будет поставлена в марте, на $0,10 за баррель, что указывает на рост спроса, отмечается в сообщении.
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