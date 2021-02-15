Госсекретарь США Блинкен в разговоре с Чавушоглу призвал Турцию отказаться от С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару отказаться от российских систем ПВО С-400, сообщили в понедельник в госдепе.

"Госсекретарь Блинкен призвал Турцию не оставлять у себя российские С-400", - говорится в заявлении госдепа по итогам разговора двух министров.

Кроме того, Блинкен и Чавушоглу обсудили двусторонние отношения и противодействие терроризму.

"Обе стороны договорились усилить сотрудничество и поддержку политическому разрешению конфликта в Сирии", - отмечается в заявлении.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть зенитные ракетные системы С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

В начале февраля советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе разговора с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявлял, что приобретение Турцией С-400 у России подрывает сплоченность и эффективность НАТО.