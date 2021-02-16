Спикер палаты представителей США объявила о создании комиссии по расследованию событий 6 января

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что комиссия по расследованию нападения на Капитолий 6 января является "следующим шагом" после завершения процесса импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа в сенате.
"Чтобы защитить нашу безопасность, нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу 9/11", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.
Комиссия будет "расследовать и сообщать о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года на комплекс Капитолия США", а также "о вмешательстве в мирную передачу власти".
Так, согласно заявлению, будут рассмотрены обстоятельства, связанные с готовностью и действиями полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровней на события 6 января.
Запросы на создание комиссии, аналогичной той, что была создана после теракта 11 сентября, поступили в течение нескольких недель после беспорядков в здании Конгресса.
6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам.
Ранее сторонники объявления импичмента экс-президенту США не смогли набрать достаточного количества голосов в ходе голосования в сенате. Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным, с ними согласились 7 коллег-республиканцев, однако их голосов не хватило, чтобы объявить импичмент экс-президенту США, поскольку для этого необходима поддержка минимум двух третей голосующих.
Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды прошёл через процедуру импичмента.
В Израиле с 21 февраля смягчат ограничительные меры для вакцинированных от COVID-19
Глава МИД Азербайджана и посол США обсудили ситуацию в Карабахе и отношения между Баку и Вашингтоном
Азербайджанские военные провели первые танковые стрельбы в 2021г - Минобороны
АИКГФ применит новый механизм расчета по ипотечным кредитам
РФ увеличила производство электроэнергии в январе на 4,6% - Росстат
В Азербайджане с 17 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 50+
Новая разновидность COVID-19 обнаружен в Великобритании
Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Помощник президента в Бакинской высшей школе нефти
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств