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Дальнее зарубежье 16.02.2021 10:46

Две трети американцев высказались в пользу создания третьей крупной политической силы в стране - результаты опроса

Соединенным Штатам нужна третья крупная политическая партия, считает 62% американцев, принявших участие в опросе общественного мнения, проведенного институтом Гэллапа.

Респонденты отмечают, что две действующие в США в настоящее основные партии - Демократическая и Республиканская - "плохо работают", сообщает The Hill, ссылаясь на результаты опроса.

При этом 33% респондентов, что демократы и республиканцы выполняют задачи "адекватно", представляя большинство политических взглядов американцев.

Эти показатели являются самыми высокими с 2003 года, когда институт начал опросы на эту тему, пишет издание.

Исследование показало, что положительные рейтинги обеих партий ниже 50%: демократы набрали 48%, республиканцы - 37%. Четверо из 10 республиканцев считают, что после окончания срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа их партия должна стать более консервативной. 34% надеются, что она останется прежней, а 24% хотят видеть умеренной.

Опрос проводился с 21 января по 2 февраля. Были опрошены 906 респондентов из 50 штатов, 4 п. п. составляет погрешность, уточняет The Hill.

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Тэги: США, ПАРТИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]