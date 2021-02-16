Число заражений COVID-19 в мире превысило 109 млн, число жертв - 2,4 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 109 млн 155 тыс. 627 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 407 тыс. 611, выздоровели более 82 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 692 тыс. 967 инфицированных COVID-19, зафиксировано 486 тыс. 321 летальный исход, излечились более 18 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 925 тыс. 710, число скончавшихся - 155 тыс. 813, поправились около 11 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 866 тыс. 710 заболевших, из них умерли 239 тыс. 773 человек, вылечились более 8,8 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 310,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 500 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 124.
В Израиле с 21 февраля смягчат ограничительные меры для вакцинированных от COVID-19
Глава МИД Азербайджана и посол США обсудили ситуацию в Карабахе и отношения между Баку и Вашингтоном
Азербайджанские военные провели первые танковые стрельбы в 2021г - Минобороны
АИКГФ применит новый механизм расчета по ипотечным кредитам
РФ увеличила производство электроэнергии в январе на 4,6% - Росстат
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вице-президент США обсудила с Макроном ситуацию на Ближнем Востоке, COVID-19 и изменение климата - Белый дом
В Грузии зарегистрирован всплеск случаев заражения COVID-19
Депутатам парламента Словении не удалось выразить недоверие правительству
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Помощник президента в Бакинской высшей школе нефти
Прошла презентация фильма «Кучка людей» посвященного конфликту в Нагорном Карабахе
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств