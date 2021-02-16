Газпром допускает «некоторые колебания» в поставках в Италию в 2021г, пока рынок не адаптируется к новому поставщику - Азербайджану

Поставки российского газа в Италию, на второй после Германии экспортный рынок "Газпрома", в 2021 году могут испытать "некоторые колебания" в связи с выходом на этот рынок нового поставщика - Азербайджана.
Поставка коммерческого газа из Азербайджана через трубопровод TANAP в западную Турцию началась в III квартале 2018 года. В III квартале 2020 года трубопровод был выведен на проектную мощность в 16 млрд куб. м в год для дальнейшей реализации газа в Грецию, Албанию и Италию по примыкающему Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) мощностью 10 млрд куб. м газа в год. Полный маршрут поставок газа из Азербайджана в Италию, получивший название "Южный газовый коридор", начал первые коммерческие поставки 31 декабря 2020 г.
«По мере того как TAP выйдет на проектную мощность в 8 млрд куб. м в год на границе Греции и Италии в I-II квартале 2021 г., это может вызвать некоторые колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков на период адаптации рынка к новому источнику трубопроводного газа», - предупреждает "Газпром" в своём квартальном отчете, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По данным итальянского газотранспортного оператора Snam, поставки газа в Италию по газопроводу TAP начались 30 декабря 2020 года, они стабильно держатся на уровне почти 10 млн куб. м в сутки. И если в декабре через Австрию (физически это только российский газ) Италия получала по 82 млн кубометров в сутки, в январе было 92 млн кубометров в сутки, то в феврале поставки через Австрию упали до 52 млн куб. м в день (данные за 14 дней), тогда как год назад было 58 млн кубометров в сутки.
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