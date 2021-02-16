Южнокорейские пограничники в районе границы с Севером задержали неизвестного, начато расследование

Военные Южной Кореи во вторник близ военного контрольно-пропускного пункта в восточной части демаркационной линии (фактически границы между двумя Корейскими государствами) задержали неизвестного, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
По данным комитета, мужчину обнаружили утром во вторник в районе демилитаризованной зоны.
Не сообщается, является ли мужчина гражданином КНДР. Если это так, то остаётся под вопросом, как ему удалось пересечь демаркационную линию. По данному вопросу начато расследование.
"Ведётся расследование. Мы сообщим детали после завершения расследования", - говорится в пресс-релизе комитета.
"Рёнхап" отмечает, что на фоне серии нарушений режима безопасности, южнокорейское министерство по делам объединения предприняло меры по улучшению наблюдательной системы на границе.
Агентство напоминает, что в ноябре прошлого года северокорейский перебежчик пересёк границу в районе города Косон. В июле житель КНДР пересёк межкорейскую границу в районе острова Канхвадо, и вернулся домой.
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