АИКГФ подключится к Системе мгновенных платежей

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отбирает услуги для интеграции автоматизированной системы бухгалтерского учета в Систему мгновенных платежей (СМП), говорится в объявлении Фонда.
Отбор проводится методом открытого тендера. Предложения для участия в тендере принимаются до 1 апреля. Тендерная процедура пройдет 2 апреля.
Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.
СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.
А.Мамедов
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