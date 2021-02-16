АИКГФ подключится к Системе мгновенных платежей

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отбирает услуги для интеграции автоматизированной системы бухгалтерского учета в Систему мгновенных платежей (СМП), говорится в объявлении Фонда.

Отбор проводится методом открытого тендера. Предложения для участия в тендере принимаются до 1 апреля. Тендерная процедура пройдет 2 апреля.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

СМП позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

А.Мамедов