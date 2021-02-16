Экспорт яблок в РФ в 2021г из Азербайджана могут осуществлять 37 предприятий, объем поставок превысит 88 тыс. т

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) дала разрешение на экспорт в 2021 году в РФ яблок 37 азербайджанским предприятиям, сообщает Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

«Договоренность достигнута в ходе неоднократных встреч прошедших в формате видеоконференции. На встречах обсуждался вопрос снятия ограничений на экспорт яблок в Россию из Азербайджана и проведен мониторинг предприятий занимающихся выращиванием яблок », - говорится в сообщении АПБ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

АПБ отмечает, что согласно прогнозу, объем экспортных поставок яблок этих 37 азербайджанских предприятий в Россию в 2021 году составит 88,232 тыс. тонн.

АПБ также сообщает, что в 2020 году экспорт яблок в Россию в 2020 году осуществляли 67 производителей яблок из Азербайджана. Объемы поставок составили 66,924 тыс. тонн.

Таким образом, объем экспортных поставок яблок в РФ из Азербайджана в 2021 году увеличится минимум на 31,8%.

Б.Рустамбеков