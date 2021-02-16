Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0626 RUR   0.0231 GBR   2.3625 TRY   0.2416

Цена на нефть

15.02 $/bbl   WTI 60.79 1.32 Brent 63.30 0.87

Погода в Баку

  ночь день

АПК 16.02.2021 10:40

Экспорт яблок в РФ в 2021г из Азербайджана могут осуществлять 37 предприятий, объем поставок превысит 88 тыс. т

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) дала разрешение на экспорт в 2021 году в РФ яблок 37 азербайджанским предприятиям, сообщает Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

«Договоренность достигнута в ходе неоднократных встреч прошедших в формате видеоконференции. На встречах обсуждался вопрос снятия ограничений на экспорт яблок в Россию из Азербайджана и проведен мониторинг предприятий занимающихся выращиванием яблок », - говорится в сообщении АПБ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

АПБ отмечает, что согласно прогнозу, объем экспортных поставок яблок этих 37 азербайджанских предприятий в Россию в 2021 году составит 88,232 тыс. тонн.

АПБ также сообщает, что в 2020 году экспорт яблок в Россию в 2020 году осуществляли 67 производителей яблок из Азербайджана. Объемы поставок составили 66,924 тыс. тонн.

Таким образом, объем экспортных поставок яблок в РФ из Азербайджана в 2021 году увеличится минимум на 31,8%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯБЛОКИ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Россельхознадзор разрешает поставки яблок с еще 28 предприятий Азербайджана Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз томатов и яблок с 13 предприятий Азербайджана Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт яблок в Россию на 37%, выручку на 31% Азербайджан в 2018г стал вторым поставщиком яблок в Россию Турция, возможно, поставляла в РФ яблоки из "санкционных" стран - Россельхознадзор Азербайджан в 2017г увеличил экспорт яблок в Россию на 8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]