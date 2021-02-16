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Дальнее зарубежье 16.02.2021 10:49

Депутатам парламента Словении не удалось выразить недоверие правительству

Депутаты парламента Словении не смогли набрать необходимого количества голосов для объявления недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Янезом Яншей.

По сообщению сербского телерадиоканала РТС, на голосовании о недоверии, которое состоялось в ночь на вторник, "за" высказались 40 парламентариев, на шесть меньше, чем необходимо для того, чтобы отправить правительство в отставку.

Обсуждение работы правительства в парламенте началось утром в понедельник и продолжалось до глубокой ночи. Депутаты от оппозиции обосновывали необходимость вотума недоверия, обвиняя кабинет в стремлении к автократии, проявлении неуважения к основам конституции, в частности несоблюдении принципа разделения властей и свободы прессы. Кроме того, они считают, что нынешнее правительство подрывает принципы верховенства права и соблюдения прав человека в стране.

Янша, напротив, заявил, что его правительству удалось многого добиться в условиях сложной эпидемиологической ситуации, а попытку вотума недоверия он назвал "деструктивным фарсом".

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДЕПУТАТЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]