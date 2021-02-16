Депутатам парламента Словении не удалось выразить недоверие правительству

Депутаты парламента Словении не смогли набрать необходимого количества голосов для объявления недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Янезом Яншей.

По сообщению сербского телерадиоканала РТС, на голосовании о недоверии, которое состоялось в ночь на вторник, "за" высказались 40 парламентариев, на шесть меньше, чем необходимо для того, чтобы отправить правительство в отставку.

Обсуждение работы правительства в парламенте началось утром в понедельник и продолжалось до глубокой ночи. Депутаты от оппозиции обосновывали необходимость вотума недоверия, обвиняя кабинет в стремлении к автократии, проявлении неуважения к основам конституции, в частности несоблюдении принципа разделения властей и свободы прессы. Кроме того, они считают, что нынешнее правительство подрывает принципы верховенства права и соблюдения прав человека в стране.

Янша, напротив, заявил, что его правительству удалось многого добиться в условиях сложной эпидемиологической ситуации, а попытку вотума недоверия он назвал "деструктивным фарсом".