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Инфраструктура и тендеры 16.02.2021 10:52

АИКГФ применит новый механизм расчета по ипотечным кредитам

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отбирает услуги для внедрения нового механизма расчета по ипотечным кредитам, профинансированным в автоматизированной системе бухгалтерского учета, говорится в объявлении Фонда.

Отбор проводится методом открытого тендера. Предложения для участия в тендере принимаются до 1 апреля. Тендерная процедура пройдет 2 апреля.

Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: АИКГФ, РАСЧЕТЫ, МЕХАНИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]