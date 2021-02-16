В Грузии зарегистрирован всплеск случаев заражения COVID-19

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 740 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 266 тыс. 462, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 165 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 377 человек, за минувшие сутки скончалось еще 14 человек.

Число выздоровевших составляет 259 тыс. 228 человек.