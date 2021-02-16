Учения Ирана и РФ направлены на безопасность морских путей в северной части Индийского океана - иранский военачальник

Начавшиеся ирано-российские военно-морские учения преследуют цель гарантировать безопасность навигации в ключевом регионе - северной части Индийского океана, заявил во вторник представитель учений вице-адмирал Голям-Реза Тахани.

"Он отметил охрану морских путей в северной части Индийского океана в качестве одной из важнейших целей совместных учений", - сообщает агентство "Мехр".

"Защита судоходных линий в этом регионе, особенно в зоне между Ормузским проливом, Малаккским проливом и Баб-эль-Мандебским проливом, гарантирует сохранность международных экономических интересов, что требует сотрудничества и взаимодействия ВМС различных государств", - цитирует "Мехр" слова вице-адмирала с брифинга с участием представителей России, армии Ирана и Корпуса Стражей Исламской революции.

В то же время он заверил, что северная акватория Индийского океана с точки зрения судоходства является одной из наиболее безопасных в мире. Он напомнил, что многие страны используют Оманский залив и Индийский океан для морских перевозок.

Тахани также заявил, что среди прочих задач ирано-российских учений - улучшение боевой готовности и обмен опытом в борьбе с терроризмом и пиратством.

В понедельник Балтийский флот РФ сообщил, что в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана начались военно-морские учения России и Ирана, проведены артиллерийские стрельбы, будут отработаны действия по борьбе с пиратами. В учениях принимает участие отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Кола".

В декабре 2019 года в северной части Индийского океана состоялось военно-морское учение России, Ирана и Китая.