Правительство Эстонии выразило заинтересованность в ратификации пограничного договора с РФ

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией, заявила министр иностранных дел балтийской республики Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).
"Я убеждена, что ратификация Эстонией и Россией подписанного пограничного договора по-прежнему отвечает интересам Эстонии", заявила Лийметс во вторник в парламенте, представляя доклад о внешней политике правительства.
Она заверила, что правительство принципиально готово продвигаться в этом вопросе. Министр напомнила, что тест пограничного договора был подписан 18 февраля 2014 года "и этот тот договор, который поддерживает нынешний кабинет.
"Заключение пограничного договора с Россией окажет позитивное влияние на политику безопасности Эстонии, так как поможет установить стабильность и предсказуемость в двусторонних отношениях, позволит избегать возможные недоразумения и неверное понимание в такой важно теме, как как территории государств", - сказала Лийметс.
В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан двусторонний пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала подпись под договором. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.
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