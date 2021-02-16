Хакеры из КНДР атаковали Pfizer

Хакеры из КНДР пытались взломать сервера американской фармацевтической компании Pfizer, чтобы получить информацию о вакцине против коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.
По данным агентства, NIS обнародовала информацию о кибератаке на закрытом заседании комитета по разведке Национального собрания (парламента Южной Кореи).
О том, какие именно материалы Pfizer могли стать достоянием хакеров, не сообщается.
В конце прошлого года кибератаке подверглось Европейское агентство по лекарственным средствам, в результате чего некоторые документы по вакцине против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech попали к хакерам.
Президент Азербайджана пригласил компании из Индонезии принять участие в развитии Карабаха
Азербайджан и Беларусь предпримут дополнительные шаги для совместного выхода на рынки третьих стран - Алиев
С 13 ноября в Карабахе найдены тела около 1,4 тыс. погибших армянских военных
Нефть WTI дорожает на ожиданиях снижения поставок из США, Brent дешевеет
Glencore вернулась к прибыли во II полугодии, возобновит выплату дивидендов
КТК ожидает завершения работ по расширению нефтепровода в Казахстане к 2023г
В Азербайджане за сутки зафиксирован рост почти в 2 раза случаев заражения COVID-19
В Азербайджане в 2020г число преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось на 20%
У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2 - российский участник миссии в Ухань
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
“Nar” продолжает расширять свою сеть в Нахчиване
Помощник президента в Бакинской высшей школе нефти
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств