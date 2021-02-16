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Дальнее зарубежье 16.02.2021 15:45

Хакеры из КНДР атаковали Pfizer

Хакеры из КНДР пытались взломать сервера американской фармацевтической компании Pfizer, чтобы получить информацию о вакцине против коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

По данным агентства, NIS обнародовала информацию о кибератаке на закрытом заседании комитета по разведке Национального собрания (парламента Южной Кореи).

О том, какие именно материалы Pfizer могли стать достоянием хакеров, не сообщается.

В конце прошлого года кибератаке подверглось Европейское агентство по лекарственным средствам, в результате чего некоторые документы по вакцине против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech попали к хакерам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КНДР, ХАКЕРЫ, PFIZER


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]