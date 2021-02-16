Вакцинация от COVID-19 началась в ВС Азербайджана

В Вооруженных силах Азербайджана началась вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минобороны.
«Согласно приказу министра обороны, с целью защиты здоровья военнослужащих, проходящих службу в армии Азербайджана, началась вакцинация от COVID-19. Вакцинация проводится на добровольной основе», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, вакцинация личного состава воинских частей, расположенных в Бакинском гарнизоне, проводится в Главном клиническом госпитале ВС.
Вакцинация военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территория в Карабахе, организована в соответствующих военно-медицинских учреждениях.
Х.Насирзаде
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