Вакцинация от COVID-19 началась в ВС Азербайджана

В Вооруженных силах Азербайджана началась вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минобороны.

«Согласно приказу министра обороны, с целью защиты здоровья военнослужащих, проходящих службу в армии Азербайджана, началась вакцинация от COVID-19. Вакцинация проводится на добровольной основе», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, вакцинация личного состава воинских частей, расположенных в Бакинском гарнизоне, проводится в Главном клиническом госпитале ВС.

Вакцинация военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территория в Карабахе, организована в соответствующих военно-медицинских учреждениях.

Х.Насирзаде