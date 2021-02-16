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Оборона 16.02.2021 14:16

Вакцинация от COVID-19 началась в ВС Азербайджана

В Вооруженных силах Азербайджана началась вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минобороны.

«Согласно приказу министра обороны, с целью защиты здоровья военнослужащих, проходящих службу в армии Азербайджана, началась вакцинация от COVID-19. Вакцинация проводится на добровольной основе», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, вакцинация личного состава воинских частей, расположенных в Бакинском гарнизоне, проводится в Главном клиническом госпитале ВС.

Вакцинация военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территория в Карабахе, организована в соответствующих военно-медицинских учреждениях.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]