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Карабахский конфликт 16.02.2021 14:21

С 13 ноября в Карабахе найдены тела около 1,4 тыс. погибших армянских военных

С 13 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года в ходе поисковых работ в Карабахе найдены тела 1 тыс. 379 погибших армянских военных.

21 января министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сказала журналистам, что число погибших, по последним данным, составляет 3 тыс. 450 человек.

Поиски погибших в настоящее время продолжаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]