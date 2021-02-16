С 13 ноября в Карабахе найдены тела около 1,4 тыс. погибших армянских военных

С 13 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года в ходе поисковых работ в Карабахе найдены тела 1 тыс. 379 погибших армянских военных.

21 января министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сказала журналистам, что число погибших, по последним данным, составляет 3 тыс. 450 человек.

Поиски погибших в настоящее время продолжаются.