Акционеры НБКО Para в апреле утвердят новый состав Наблюдательного совета

Акционеры азербайджанской небанковской кредитной организации (НБКО) Para на очередном общем собрании 5 апреля утвердят новый состав Наблюдательного совета (НС), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в НБКО.

"Акционеры на очередном общем собрании 5 апреля утвердят новый состав НС НБКО", - отметили в Para.

НБКО Para создано в декабре 2016 года в результате реорганизации Parabank. Уставный капитал организации равен 38,887 млн манатов.

А.Мамедов