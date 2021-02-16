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Финансы 16.02.2021 14:30

Акционеры НБКО Para в апреле утвердят новый состав Наблюдательного совета

Акционеры азербайджанской небанковской кредитной организации (НБКО) Para на очередном общем собрании 5 апреля утвердят новый состав Наблюдательного совета (НС), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в НБКО.

"Акционеры на очередном общем собрании 5 апреля утвердят новый состав НС НБКО", - отметили в Para.

НБКО Para создано в декабре 2016 года в результате реорганизации Parabank. Уставный капитал организации равен 38,887 млн манатов.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НБКО, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]