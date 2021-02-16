Азербайджан и Беларусь предпримут дополнительные шаги для совместного выхода на рынки третьих стран - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает промышленную кооперацию с Беларусью одним из важных направлений сотрудничества, предлагает принять дополнительные шаги для совместного выхода на рынки третьих стран.

«Мы за последние годы активно взаимодействовали и в политической сфере, и в экономической сфере, и в промышленной кооперации. Конечно же, рассчитываем на продолжение такого активного взаимодействия», - сказал Алиев во вторник, принимая верительные грамоты нового посла Беларуси Андрея Равкова.

«Промышленная кооперация с Беларусью, конечно же, важное направление сотрудничества. В Азербайджане есть хорошие примеры белорусско-азербайджанских совместных предприятий, и мы даже совместно выходим на рынки третьих стран. Я думаю, в этом направлении будут предприняты дополнительные шаги», - отметил президент.

Глава государства также коснулся и военно-технического сотрудничества. «Важное направление и военно-техническое сотрудничество, которое успешно реализуется на протяжении многих лет. Мы, увеличивая потенциал военно-технического сотрудничества, в том числе сотрудничаем и в сфере высоких технологий. Так что достаточно обширная повестка дня. Уверен, что во время вашего пребывания в Азербайджане вы будете активно заниматься этими вопросами с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимодействия», - сказал президент.

Алиев также подчеркнул сотрудничество двух стран в рамках международных организаций. «И конечно, в рамках международных организаций мы будем и дальше поддерживать друг друга, как это было и в прошлом. Уверен, что такая многогранная и многоплановая совместная деятельность будет и дальше способствовать сближению наших стран. Так что повестка достаточно широкая», - подчеркнул глава государства.

Раков, в свою очередь заявил, что Беларусь всегда и во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. «Мы с глубоким воодушевлением восприняли весть о том, что заключено перемирие и возвращены исконно азербайджанские земли в состав Азербайджана», - сказал посол.

Б.Рустамбеков