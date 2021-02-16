Президент Азербайджана пригласил компании из Индонезии принять участие в развитии Карабаха

Официальная Джакарта всегда поддерживала позицию Баку по вопросу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы особенно благодарны Индонезии за неизменную поддержку Азербайджана. Индонезия всегда присоединялась к резолюциям Генассамблеи ООН, а также Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и поддерживала справедливое дело Азербайджана», - сказал Алиев, принимая в Баку верительные грамоты нового посла Индонезии Хильди Хамида.
Алиев также отметил, что многолетняя политическая поддержка Индонезии способствовала укреплению позиции Азербайджана по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также процессу создания прочной правовой базы.
«Во время конфликта ваше правительство выразило поддержку Азербайджану, и мы это ценим. Министерство иностранных дел Индонезии выступило с заявлением в поддержку выполнения резолюций Совбеза ООН, призывающих к немедленному, безоговорочному и полному выводу оккупационных сил Армении с территории Азербайджана. Мы вам за это очень благодарны», - подчеркнул президент.
Глава государства также пригласил индонезийские компании принять участие в развитии освобожденных территорий в Карабахе. По его словам, это укрепит двусторонние отношения между Азербайджаном и Индонезией.
«После того, как Азербайджан освободил свои территории и восстановил территориальную целостность, появились большие возможности для экономического сотрудничества, в том числе на освобожденных территориях. Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров и подрядчиков для реализации различных запланированных нами проектов, а также для демонстрации нашего единства. Это наш план», - добавил Алиев.
Х.Насирзаде
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