Прокуратура Анкары открыла расследование в отношении нидерландского политика Вилдерса

Турецкая прокуратура начала расследование в отношении нидерландского политика Герта Вилдерса из-за публикации в его твиттере изображения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне флагов Турции и ИГ с подписью "террорист", сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Генеральная прокуратура Анкары инициировала расследование в отношении Вилдерса, члена палаты представителей Нидерландов, из-за публикации с Эрдоганом", - говорится в сообщении.

"Ни одно слово, которое Герт Вилдерс и его банда неонацистов когда-либо произносили, ничего не значило. Реальная опасность заключается в том, что кажущиеся умеренными правительства и якобы ответственные политики в Европе, похоже, согласны", - прокомментировал в своем твиттере ситуацию директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.