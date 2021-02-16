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Регион 16.02.2021 15:43

Прокуратура Анкары открыла расследование в отношении нидерландского политика Вилдерса

Турецкая прокуратура начала расследование в отношении нидерландского политика Герта Вилдерса из-за публикации в его твиттере изображения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне флагов Турции и ИГ с подписью "террорист", сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Генеральная прокуратура Анкары инициировала расследование в отношении Вилдерса, члена палаты представителей Нидерландов, из-за публикации с Эрдоганом", - говорится в сообщении.

"Ни одно слово, которое Герт Вилдерс и его банда неонацистов когда-либо произносили, ничего не значило. Реальная опасность заключается в том, что кажущиеся умеренными правительства и якобы ответственные политики в Европе, похоже, согласны", - прокомментировал в своем твиттере ситуацию директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ПОЛИТИК, ПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]az