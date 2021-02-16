В Азербайджане за сутки зафиксирован рост почти в 2 раза случаев заражения COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 140 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 232,337 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 74 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 185.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 226,951 тыс. человек (+191 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 201 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 631 тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 513,636 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков