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ТЭК 16.02.2021 15:46

Нефть WTI дорожает на ожиданиях снижения поставок из США, Brent дешевеет

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 составляет $63,12 за баррель, что на $0,18 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,76 за баррель, что на $0,29 (0,49%) выше уровня на закрытие торгов 12 февраля.

Стоимость фьючерсов на природный газ на март на NYMEX подскочила на 5,7% - до $3,078/ MMBtu.

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

Президент США Джо Байден по просьбе губернатора Грега Эбботта объявил чрезвычайное положение в Техасе, пишет MarketWatch. В результате шторма в штате погибло по меньшей мере два человека.

В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

"Мировое предложение уменьшается, поскольку холода в США какое-то время будут сохраняться, - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вилл Сангчил Юнь. - При этом, ожидания спроса улучшаются. Подъем цены WTI к $65 за баррель больше не выглядит невозможным".

В то же время, старший аналитик Swissquote Айпек Озкардеская предупреждает, что скачок энергетического спроса в Техасе и снижение добычи имеют временный характер. "Может легко начаться нисходящая коррекция, способная привести к падению цен ниже $55 за баррель, однако это не должно негативно повлиять на среднесрочные позитивные тенденции на нефтяном рынке", - приводит его слова MarketWatch.

Тем временем забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]