Продажи автомобилей в Европе возобновили резкое падение в январе - аналитик BI

Продажи пассажирских автомобилей на пяти крупнейших рынках Европы в прошлом месяце упали более чем на четверть на фоне карантинных мер, введенных в регионе для сдерживания распространения COVID-19.

По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence Майкла Дина, число зарегистрированных в январе новых автомобилей в Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании сократилось на 28% в годовом выражении.

Учитывая сохранение карантинных мер в ряде стран и дефицит полупроводниковых материалов, Дин прогнозирует, что продажи в феврале снизятся на 10%.

"Перспективы продаж автомобилей в Европе в первом полугодии остаются неопределенными", - сказал Дин, добавив, что ожидания роста операционной прибыли автопроизводителей почти вдвое в текущем году выглядят все более сомнительными.

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) в среду опубликует более подробные данные о продажах автомобилей в Европейском союзе в январе.

В декабре 2020 года число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС уменьшилось лишь на 3,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, по данным ACEA. В то же время за 2020 год в целом продажи автомобилей в регионе упали рекордными темпами - на 23,7%.