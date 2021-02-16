Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0232 GBR   2.3707 TRY   0.2442

Цена на нефть

15.02 $/bbl   WTI 60.79 1.32 Brent 63.30 0.87

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.02.2021 21:05

Цены на древесину и пиломатериалы в США бьют рекорды на волне реновации и строительства жилья

Цены на древесину и пиломатериалы бьют рекорды на фоне волны реновации и строительства в США, спровоцированной пандемией коронавируса.

Рекорды поставлены в различных категориях древесины и продукции из нее, сообщает сервис Random Lengths, занимающийся мониторингом цен. Например, максимумов достигли цены на ориентированно-стружечные плиты (ОСП), которые используются для отделки стен, на сосну, применяемую преимущественно в строительстве заборов, а также орегонскую сосну, которую часто используют во внутренних интерьерах.

Рассчитываемый компанией индекс цен на строительные пиломатериалы в США Random Lengths Framing Lumber Composite на прошлой неделе взлетел до $966 за 1 тыс. досочных футов (ДФ, от англ. board foot - мера объема параллелепипеда со сторонами 1 фут на 1 фут на 1 дюйм, 1 тыс. ДФ составляет 2,36 кубометра), превысив сентябрьский максимум на уровне $955 за 1 тыс. ДФ.

Спрос на многие пиломатериалы превышает предложение, и выпускающие их предприятия завалены заказами, отмечают в Random Lengths.

За последние три недели фьючерсы на древесину в Чикаго подорожали на 47%, приблизившись к сентябрьским рекордам. Контракты с поставкой в марте торгуются на уровне $982,1 за 1 тыс. ДФ, что более чем в два раза выше, чем годом ранее.

Стоимость самых дешевых и дальних фьючерсов - с поставкой в марте 2022 года, составляет $695 за 1 тыс. ДФ, что выше доковидного рекорда в $639.

Рынок ремонта и реновации, объем которого резко вырос в 2020 году, когда американцы были вынуждены проводить больше времени дома из-за карантина, обычно составляет порядка 40% всего потребления древесины в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЛЕС, МАТЕРИАЛЫ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек - власти От лесных пожаров в американском штате Теннесси погибли семь человек Лесные пожары бушуют на западе США, власти проводят эвакуацию в ряде районов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]