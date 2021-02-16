Цены на древесину и пиломатериалы в США бьют рекорды на волне реновации и строительства жилья

Цены на древесину и пиломатериалы бьют рекорды на фоне волны реновации и строительства в США, спровоцированной пандемией коронавируса.
Рекорды поставлены в различных категориях древесины и продукции из нее, сообщает сервис Random Lengths, занимающийся мониторингом цен. Например, максимумов достигли цены на ориентированно-стружечные плиты (ОСП), которые используются для отделки стен, на сосну, применяемую преимущественно в строительстве заборов, а также орегонскую сосну, которую часто используют во внутренних интерьерах.
Рассчитываемый компанией индекс цен на строительные пиломатериалы в США Random Lengths Framing Lumber Composite на прошлой неделе взлетел до $966 за 1 тыс. досочных футов (ДФ, от англ. board foot - мера объема параллелепипеда со сторонами 1 фут на 1 фут на 1 дюйм, 1 тыс. ДФ составляет 2,36 кубометра), превысив сентябрьский максимум на уровне $955 за 1 тыс. ДФ.
Спрос на многие пиломатериалы превышает предложение, и выпускающие их предприятия завалены заказами, отмечают в Random Lengths.
За последние три недели фьючерсы на древесину в Чикаго подорожали на 47%, приблизившись к сентябрьским рекордам. Контракты с поставкой в марте торгуются на уровне $982,1 за 1 тыс. ДФ, что более чем в два раза выше, чем годом ранее.
Стоимость самых дешевых и дальних фьючерсов - с поставкой в марте 2022 года, составляет $695 за 1 тыс. ДФ, что выше доковидного рекорда в $639.
Рынок ремонта и реновации, объем которого резко вырос в 2020 году, когда американцы были вынуждены проводить больше времени дома из-за карантина, обычно составляет порядка 40% всего потребления древесины в США.
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