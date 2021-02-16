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Дальнее зарубежье 16.02.2021 21:51

Палестинцы обвинили Израиль в блокировании поставок российской вакцины "Спутник V" в сектор Газа

Палестинская национальная администрация обвинила Израиль в том, что он накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 в сектор Газа, сообщает во вторник газета The Guardian со ссылкой на палестинский Минздрав.

"Оккупационные власти воспрепятствовали завозу (вакцин в сектор Газа - ИФ). Эти дозы предназначались для медицинского персонала, работающего в палатах интенсивной терапии с пациентами с COVID-19, а также для персонала, работающего в отделениях неотложной помощи", - цитирует издание заявление министра здравоохранения Палестины Май Алькайла.

По данным палестинской стороны, груз вакцин был остановлен на израильском КПП.

Согласно информации израильского источника The Guardian, палестинские власти ранее обращались с просьбой к совету национальной безопасности Израиля с просьбой отправить вакцины в сектор Газа, однако решение принято не было.

"Этот вопрос все еще рассматривается. Дело не в том, что Израиль отказал. Утверждения, что мы не допустили вакцины в сектор Газа, не соответствуют действительности", - добавил источник.

The Guardian напоминает, что ранее Палестинская национальная администрация приобрела 10 тыс. вакцины "Спутник V".

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Казахстане, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]