Палестинская национальная администрация обвинила Израиль в том, что он накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 в сектор Газа, сообщает во вторник газета The Guardian со ссылкой на палестинский Минздрав.

"Оккупационные власти воспрепятствовали завозу (вакцин в сектор Газа - ИФ). Эти дозы предназначались для медицинского персонала, работающего в палатах интенсивной терапии с пациентами с COVID-19, а также для персонала, работающего в отделениях неотложной помощи", - цитирует издание заявление министра здравоохранения Палестины Май Алькайла.

По данным палестинской стороны, груз вакцин был остановлен на израильском КПП.

Согласно информации израильского источника The Guardian, палестинские власти ранее обращались с просьбой к совету национальной безопасности Израиля с просьбой отправить вакцины в сектор Газа, однако решение принято не было.

"Этот вопрос все еще рассматривается. Дело не в том, что Израиль отказал. Утверждения, что мы не допустили вакцины в сектор Газа, не соответствуют действительности", - добавил источник.

The Guardian напоминает, что ранее Палестинская национальная администрация приобрела 10 тыс. вакцины "Спутник V".

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Казахстане, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.