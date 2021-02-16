Палестинская национальная администрация обвинила Израиль в том, что он накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 в сектор Газа, сообщает во вторник газета The Guardian со ссылкой на палестинский Минздрав.
"Оккупационные власти воспрепятствовали завозу (вакцин в сектор Газа - ИФ). Эти дозы предназначались для медицинского персонала, работающего в палатах интенсивной терапии с пациентами с COVID-19, а также для персонала, работающего в отделениях неотложной помощи", - цитирует издание заявление министра здравоохранения Палестины Май Алькайла.
По данным палестинской стороны, груз вакцин был остановлен на израильском КПП.
Согласно информации израильского источника The Guardian, палестинские власти ранее обращались с просьбой к совету национальной безопасности Израиля с просьбой отправить вакцины в сектор Газа, однако решение принято не было.
"Этот вопрос все еще рассматривается. Дело не в том, что Израиль отказал. Утверждения, что мы не допустили вакцины в сектор Газа, не соответствуют действительности", - добавил источник.
The Guardian напоминает, что ранее Палестинская национальная администрация приобрела 10 тыс. вакцины "Спутник V".
В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Казахстане, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.
Посредники по Карабаху обсудили с главами МИД Азербайджана и Армении вопросы обеспечения стабильности в регионе
Азербайджан передал тела 106 погибших в Карабахе армянских военных
Глава МИД Азербайджана обсудил с посредниками по Карабаху ситуацию в регионе и меры по восстановлению доверия
Грузия в 2020г купила у Азербайджана электроэнергии на $36 млн
Цены на древесину и пиломатериалы в США бьют рекорды на волне реновации и строительства жилья
Казахстан в январе снизил добычу нефти на 14%, газа - на 1,1%
Вокруг "паспорта о вакцинации" в ЕС идут политические дебаты - представитель ЕК
Азербайджан увеличит число центров профобразования до 50 - Амруллаев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
“Nar” продолжает расширять свою сеть в Нахчиване
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств